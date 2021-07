AAA cercasi Nonni Vigile, pubblicato il nuovo bando: "Senso di civismo"

È stato pubblicato all'albo on line del Comune di Forlì l'avviso per la ricerca di Nonni Vigile per l'anno scolastico 2021-2022. "Il progetto - spiega l'assessore con delega al decentramento, Andrea Cintorino - prevede che i Nonni Vigile agevolino e controllino l’attraversamento degli alunni sui passaggi pedonali in prossimità delle scuole, all'entrata e all'uscita e svolgano un controllo complessivo rispetto a quanto succede all'esterno delle scuole".

"I nonni vigile sono diventati, nel corso degli anni, una figura davvero importante per la sicurezza dei nostri ragazzi e la serenità delle loro famiglie - prosegue Cintorino -. La loro presenza nei plessi scolastici della nostra città è sinonimo di senso di responsabilità e civismo e garanzia di tutela per i giovani alunni. Per svolgere questa preziosa attività occorre essere residenti a Forlì, avere un po' di tempo libero, essere pensionati o in attesa di pensione; avere un'età fra i 55 e 75 anni, essere pazienti e autorevoli, non avere precedenti penali ed avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio. Le esperienze precedenti sono gradite, ma ci sarà spazio anche per nuove figure".

Per essere inseriti in graduatoria sin dall’inizio dell’anno scolastico è necessario candidarsi entro venerdì 20 agosto, alle 10. L’avviso per aspiranti "Nonni Vigile" resterà comunque "aperto" fino al 2 novembre (alle 13), al fine di raccogliere un maggior numero di disponibilità e disporre di una "lista di attesa" cui attingere su necessità. Le domande presentate successivamente al 20 agosto, fino alle 13 del 2 novembre, saranno valutate ed inserite in graduatoria per eventuali sostituzioni e necessità.

Informazioni: Unità Partecipazione, P.zza Saffi, 8 - Tel.0543.712299/2230 (E-mail: unita.partecipazione@comune.forli.fc.it). Avviso e modulistica sono pubblicati all'albo on line e sul sito del Comune www.comune.forli.fc.it, sezione “Bandi/avvisi/gare/concorsi”.