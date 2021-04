Abbandona il negozio fisico e continua solo online: prosegue l'avventura di 'Fit bakery'

Online va fortissimo: è un'influencer seguita da migliaia di utenti che vogliono mangiare in modo salutare senza rinunciare al gusto e che continuano a fare ordini sul suo sito. Tre anni fa ha aperto la sua Fit bakery sia online sia a Forlì: un piccolo negozio in cui vendeva i suoi prodotti e prodotti di terzi, purtroppo, si è scontrata con la diffidenza del nuovo e ha fatto fatica a far breccia sui forlivesi. Claudia Cecere, una creativa trentenne con la passione per il cibo sano, ha dovuto chiudere il negozio aperto tre anni fa in via Isonzo e puntare nuovamente tutto su internet.

"Per fortuna il negozio era di famiglia e non ho dovuto fare molti investimenti altrimenti sarebbe stato un problema - spiega Claudia - Forse è stato anche il periodo, non dei migliori, e forse la zona, non proprio centrale, ma alla fine, nel mio negozio entravano solo poche persone. E tra l'altro, per assurdo, mentre online mi cercano da tutta Italia per i miei dolci (creme di frutta secca 100%, Muffins, Donuts, Pancakes senza zucchero, burro e conservanti e altro) in negozio venivano a comprare i pochi prodotti che avevo di altre aziende. Così alla fine ho preferito chiudere. E' stato un peccato perché ho ancora molti clienti che mi dicono che se fossi a Milano lavorerei moltissimo. Qui, a Forlì, forse non sono stata sufficientemente capita. Non so..."

E adesso cosa farà? "Continuo a vendere i miei prodotti online, dove per fortuna ho il mio giro di clienti che capiscono il valore del mio artigianato. Dalle 7.30 alle 14 cucino per le spedizioni. E tra poco più di un mese avrò una figlia e quindi sarò impegnata anche a casa. E comunque continuo a fare tutorial, video promozionali e a curare le mie pagine Social". E' stato un fallimento? "Un fallimento no. Una sconfitta sì perché io ci ho provato, e ci credevo, ma evidentemente non sono riuscita a conquistare una città, forse un po' troppo chiusa, come Forlì".