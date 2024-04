Zattini: "Quattro fototrappole ad alta risoluzione ruoteranno per la città contro gli abbandoni di rifiuti"

Quattro postazioni multivideo che ruoteranno su tutto il territorio comunale ogni due mesi, per un totale di 24 presidi ad alta risoluzione. È questo l’impegno del Comune di Forlì per contrastare il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti e gli errati conferimenti in aree pubbliche o private. “Maggiori controlli e più sanzioni. La campagna ai conferimenti impropri partirà a fine mese” dice Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì e candidato alle prossime elezioni dell’8-9 giugno.

“Per combattere e multare gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada, nei parchi e in luoghi aperti al pubblico abbiamo messo in campo 4 fototrappole ad alta risoluzione, ciascuna dotata di 4 telecamere con messa a fuoco automatica, resistenti all’acqua e in grado di estrapolare immagini nitide anche di notte. Si tratta di un sistema all’avanguardia, caratterizzato da una tecnologia tra le più moderne in circolazione, efficace e sostenibile in tema di impegno della Polizia Locale, in grado di produrre un pacchetto video da più punti di ripresa del reato da sanzionare", sempre Zattini.

“L’abbandono indiscriminato di rifiuti crea situazioni di degrado urbano, problemi di igiene pubblica e costi aggiuntivi a quelli dovuti alla raccolta differenziata. In questa campagna di civiltà e tutela dell’ambiente che stiamo conducendo come Amministrazione rappresentano un supporto prezioso i nuovi agenti accertatori alle dipendenze di Alea Ambiente, i volontari dell’associazione gilet gialli, il Wwf, i comitati di quartiere, le guardie ecologiche volontarie e la Polizia Locale che svolgono attività di controllo, accertamenti, educazione e sensibilizzazione”, conclude.