Rifiuti abbandonati, Bertinoro intensifica i controlli: e la Polizia Locale si doterà di fototrappole

Si rafforza, tra il Comune di Bertinoro, la Polizia Locale e gli operatori di Alea, il servizio di tracciamento e verifica dei rifiuti abbandonati su terreno pubblico. Di questo si è parlato nel corso di un incontro tenutosi in Comune a Bertinoro alla presenza del sindaco Gessica Allegni, dell'assessore all'ambiente Raffaele Trombini, di Stefania Lanzoni per la Polizia Locale di Bertinoro e dei rappresentanti di Alea Ambiente. Tra gli impegni presi congiuntamente l'implementazione di un sistema di alert e di richiesta immediata di supporto da Alea verso la Polizia Locale in modo da poter verificare il rifiuto e determinare tempestivamente eventuali responsabilità oggettive del cittadino.

“Il problema dell’abbandono dei rifiuti continua ad essere persistente nel nostro territorio - afferma Trombini -. L’amministrazione di Bertinoro è in prima linea su questo tema e lo sarà ancora di più da qui in avanti applicando tutte le leve di deterrenza in proprio possesso ma anche predisponendo percorsi di sensibilizzazione per le nuove generazione in maniera che i nostri giovani cittadini ci portino fuori nel tempo da questo circolo vizioso. La Polizia Locale di Bertinoro verrà dotata di fototrappole per la lotta agli abbandoni. Confidiamo in ogni caso anche nell’aiuto dei cittadini che devono essere le prime sentinelle del territorio".

"Ringrazio Alea per la collaborazione, da mesi tramite l'assessore all'ambiente abbiamo costruito un rapporto proficuo e costante, sottoponendo all'azienda le criticità in tema di raccolta e abbandono rifiuti nel nostro territorio - evidenzia il sindaco Allegni -. Vogliamo combattere definitivamente l'inciviltà degli abbandoni e sostenere i cittadini che si comportano in modo serio e consapevole. È fondamentale in questo senso il lavoro della nostra Polizia Locale, al fianco dell'amministrazione in questa importante iniziativa".