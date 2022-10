Spunta un container pieno di rifiuti abbandonato a se stesso: "Serve un'indagine"

Ironicamente lo definisce un abbandono "elegante" di rifiuti. Siamo in zona Ronco e non è passata indifferente a Salvatore Pulizzi, vice-coordinatore del quartiere, la presenza di un container carico di rifiuti nei pressi di via Fontanelle, esattamente in via Carnaccini, zona aeroporto, dove si trovano gli uffici di Enav. "Un container pieno di immondizia abbandonato a se stesso - spiega Pulizzi -. I cittadini hanno avvertito il Comitato di quartiere, che ha prontamente segnalato il caso all'amministrazione comunale al fine di indagare sulla vicenda".

"Il container - prosegue Pulizzi - non presenta segni di riconoscimento, adesivi, targhe o targhette di riconoscimento, il che fa presagire che qualcuno ha ben pensato di abbandonare in una zona poco trafficata un quello che a prima vista sembra un abbandono di immondizia in grande stile. Della situazione ci risulta essere stato chiesto ad Alea Ambiente informazioni che allo stato attuale non ha ancora dato risposte. Chiediamo quindi a chi di competenza di indagare sull'accaduto e prevedere situazioni che in futuro impediscano tali accadimenti". Dal vice-ccordinatore di quartiere anche un appello "a chi ha visto qualcosa: può fare una segnalazione al comitato di Quartiere all'indirizzo mail "quartiere15@comune.forli.fc.it"".