"Abbiamo freddo": protestano gli studenti di una classe del Liceo Classico

Freddo in classe. Così alcuni studenti di una sezione del Liceo Classico "Morgagni" hanno protestato martedì mattina all'esterno dell'istituto, rientrando in classe dopo un colloquio con il dirigente Marco Lega. I ragazzi hanno affisso anche alcuni cartelli lungo le ringhiere del cantiere dei lavori di riqualificazione dell'istituto. "Sotto i 18° sto a casa", "Abbiamo freddo" e "14° in classe non li accettiamo" è stato scritto.

Lunedì il rientro a scuola, dopo il ponte dell'Immacolata, era stato col giubbotto in classe, col termometro che segnava 14 gradi. Il dirigente ha chiarito che non c’è stato nessun problema strutturale all’impianto, ma che le temperature nelle aule erano basse perché il riscaldamento è stato spento giovedì pomeriggio, prima del ponte dell’Immacolata e della sospensione delle lezioni, e riacceso dalla ditta incaricata alle 5 di lunedì mattina”.

Quello delle aule al freddo è un tema particolarmente sensibile dopo le proteste degli studenti per le annose problematiche dei mesi scorsi collegate a un impianto vetusto che a fatica riusciva a raggiungere la potenza sufficiente per scaldare i piani alti dell’edificio, con temperature arrivavano fino ai 10 gradi e i ragazzi che facevano lezione con sciarpe e piumini. Problema poi risolto dopo l’intervento del Comune e l’installazione di un nuovo scambiatore di calore nel Palazzo Studi, che comprende le due scuole medie "Sforza" e "Palmezzano" e il Liceo Classico, finanziato con risorse dell’amministrazione per circa 150mila euro.