Abbigliamento per gli alluvionati, riparte l’attività di distribuzione al Foro Boario. E si può anche donare

Riparte mercoledì 22 novembre al Foro Boario l’attività del nuovo Centro di Distribuzione di capi di abbigliamento per le famiglie alluvionate. Il punto, allestito in Piazzale Foro Boario 1, è gestito in collaborazione con la Croce Rossa ed è dedicato alla distribuzione di vestiti frutto di generose donazioni. Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti nelle zone alluvionate.

Il Centro di Distribuzione Foro Boario è aperto nelle giornate di mercoledì, dalle ore 14 alle ore 18 e sabato dalle 10 alle 13. Al Foro Boario si possono recare anche i cittadini che intendono donare abbigliamento invernale da destinare alle famiglie alluvionate. Per informazioni è possibile contattare il numero 3455175397, consultare il sito www.criforli.it o inviare una mail a info@criforli.it.