Università, le dottoresse dell'Irst "Dino Amadori" Irccs Sara Bravaccini e Anna Sarnelli abilitate all'insegnamento

Importante passo per due professioniste di Irst "Dino Amadori" Irccs, risultate meritevoli dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (Asn): la dottoressa Sara Bravaccini, ricercatrice del Laboratorio di Bioscienze è stata iscritta in prima fascia in Scienze delle professioni sanitarie e tecnologie mediche applicate; la dottoressa Anna Sarnelli, direttrice della Sc di Fisica Sanitaria Irst, è stata iscritta in seconda fascia di Fisica applicata, didattica e storia della Fisica.

Bravaccini è già abilitata alle funzioni di professore associato (Asn Fascia II) in Patologia generale e clinica e in Malattie del sangue, oncologia e reumatologia. Svolge la sua attività di ricerca principalmente nell’ambito dello studio di marcatori prognostici e predittivi nel tumore della mammella. Ha pubblicato più di 120 articoli scientifici su riviste internazionali principalmente con indicatore di impatto elevato e con ruolo rilevante nella ricerca (come primo, ultimo autore e corresponding author). Risultati con un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, con una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca. Ha scritto 3 capitoli di libro e vinto diversi premi nel corso della sua carriera scientifica. É membro del Comitato Medico Scientifico di Irst Ausl Romagna.

Sarnelli è specializzata in Fisica Sanitaria e ha acquisito i titoli per l'abilitazione coniugando il ruolo di specialista in Fisica Medica con l'attività di ricerca svolta con i colleghi fisici Irst. Attualmente dirige il team di fisici e tecnici sanitari di radiologia medica che gestiscono, sulle due sedi di Meldola e Ravenna, le apparecchiature che impiegano radiazioni ionizzanti e non ionizzanti per diagnosi e terapia. Coadiuva le strutture specialistiche di Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Medicina Nucleare nella gestione degli aspetti connessi all’attività clinica e di ricerca.