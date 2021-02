Gas tossici, abilitazione all'uso: in primavera una sessione d'esami

Tra aprile e maggio l’Ausl di Bologna ospiterà una sessione di esami per conseguire l’abilitazione all’impiego dei gas tossici in attività lavorative. Tutti i residenti nel comune di Forlì interessati a partecipare devono presentare domanda di ammissione agli esami entro il 15 marzo. Per partecipare occorre essere maggiorenni. Informazioni e la modulistica potranno essere richieste al Servizio Ambiente e Protezione Civile – Unità Ambiente del Comune di Forlì (via delle Torri, 13, telefono 0543 712569), con ricevimento il lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30; giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30, e via mail a francesca.pasini@comune.forli.fc.it.

La domanda - in bollo - va indirizzata al Servizio Ambiente e Protezione Civile – Unità Ambiente del Comune. Andranno indicati cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo; di non essere stato soggetto a condanne penali; e il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l’abilitazione.

La documentazione dovrà essere inoltre corredata da due fotografie formato tessera, firmate dall’interessato. Le domande incomplete saranno respinte. Nessuna domanda pervenuta in data successiva potrà essere presa in considerazione. I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere le prove d’esame che avranno luogo al Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Bologna Città, in via Gramsci, 12.