Castrocaro, abolita la tassa di soggiorno, il sindaco: "Aiuto al turismo". L'ex Tonellato: "Vantaggio per i clienti del grand hotel"

L'abolizione della tassa di soggiorno ha tenuto banco all'ultimo Consiglio dell'anno svoltosi nel Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A tener banco è l'abolizione della tassa di soggiorno, annunciata e poi inserita già nel bilancio di previsione 2023 approvato mercoledì sera.

Queste le ragioni del sindaco Billi: "Vogliamo sostenere per quanto possibile la competitività del nostro fragile settore alberghiero, già provato da una lunga crisi locale, aggravata dalla recente pandemia e dalla attuale crisi energetica. In molti ormai soggiornano a Castrocaro per motivi diversi da quelli propriamente turistici: ad esempio per lavoro o per motivi sanitari, tant'è che il settore sanitario rappresenta una nuova frontiera. Di fronte a questo scenario in evoluzione ci sembra politicamente inappropriato conservare un'imposta che, tra l'altro, attribuisce all'imprenditore una notevole responsabilità contabile".

Il gruppo di maggioranza ha sostenuto la decisione, per voce del capogruppo Daniele Vallicelli: "Siamo favorevoli all'abolizione più volte richiesta dalla categoria degli albergatori e che abbiamo sempre caldeggiato. La tassa di soggiorno venne introdotta nel 2019 con una previsione di entrata di 80 mila euro. In realtà, in quell'anno pre pandemia, se ne incassarono appena 25 mila: parliamo di cifre esigue che ad oggi non giustificano l'esistenza di un'imposta che incide nella competitività e nella burocrazia delle nostre gestioni alberghiere. Considerato il periodo, evitare aumenti delle aliquote e abolire la tassa di soggiorno rappresentano segnali politici che condividiamo pienamente."

Anche Patrizia Campacci, capogruppo Pd, ha votato favorevolmente il provvedimento: "Già nutrivamo perplessità al momento dell'introduzione. Ora, visti i tempi difficili, non è sbagliato toglierla, ma controlleremo che la Giunta si impegni per il rilancio turistico e degli eventi."

Diversa invece la posizione dell'altro gruppo di minoranza 'Insieme per Crescere', guidato dall'ex sindaca Marianna Tonellato, che si è astenuto sul bilancio: “Avremmo votato anche a favore se soltanto si fosse accettata la nostra proposta di non eliminare la tassa di soggiorno. Abbiamo proposto all’attuale maggioranza di non abolire questa tassa e devolvere l’incasso (attualmente circa 30mila euro in questi anni di Covid, cifra pertanto che auspicabilmente è destinata ad aumentare), alle associazioni del territorio o alle forze e attività produttive, per eventi di pregio, manifestazioni, rievocazioni storiche o sostegno all’economia”

“La maggioranza tuttavia ha deciso di non dar seguito a questa proposta. Non solo non si diminuiscono le tasse dei cittadini castrocaresi (cosa pressoché impossibile, ca va sans dire), ma si elimina l’unica tassa che non grava sulle tasse dei nostri concittadini, che tuttavia viene pagata da questi, ovunque vadano in vacanza in Italia”, aggiunge 'Insieme per Crescere.

Ed infine: “Nondimeno, una tassa che deriva perlopiù dagli introiti del Grand Hotel Terme, notoriamente di fascia alta, con clientela ormai avvezza a pagare la tassa di soggiorno ovunque. Si priva così il bilancio comunale di un’entrata di spesa corrente non certamente rivoluzionaria ma che avrebbe potuto essere investita sul territorio. Si sarebbe potuto eventualmente semplificare la burocrazia, senza andare a discapito degli incassi, in un anno peraltro in cui la spesa corrente è essenziale per sostenere i rincari”.

Ed infine: “Si ricorda che la tassa di soggiorno è stata istituita dal governo Berlusconi, al fine di sostenere i bilanci dei comuni (soprattutto piccoli), che devono sostenere le attività svolte dall’amministrazione e la paga il turista, abituato a questo onere economico, poiché progressivamente lo stanno applicando tutti i comuni a vocazione turistica”.