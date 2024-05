Continua l'acampada forlivese al Campus, i manifestanti: "Boicottaggio accademico per fermare il genocidio a Gaza"

Continua l'acampada forlivese, la protesta pro Palestina degli studenti al Campus di Forlì. "Ringraziamo la comunità studentesca ed i cittadini che ci stanno dimostrando solidarietà e interesse, chi portando del cibo, chi fermandosi per un confronto, chi partecipando ai laboratori e agli incontri - spiegano gli organizzatori -. È proprio questo uno dei nostri obiettivi: creare spazi di sensibilizzazione e informazione dal basso. E venerdì allargheremo ulteriormente la nostra rete grazie al collegamento online con i portuali di Genova che stanno bloccando l’invio di armi via mare ad Israele. I momenti di riflessione non sono mancati e giovedì mattina, in assemblea, abbiamo deciso di sottolineare nuovamente la nostra linea politica".

"La priorità assoluta è che tutta la comunità internazionale si impegni per fermare il genocidio in corso a Gaza - continuano -. E riteniamo che lo strumento più utile allo scopo sia il Boicottaggio-Disinvestimento-Sanzioni, che nel nostro contesto universitario si definisce come boicottaggio accademico. Abbiamo già precisato quale sia la finalità del boicottaggio accademico e il nostro peso politico in questo. Crediamo fermamente però che l’obiettivo ultimo debba essere la fine dell’occupazione coloniale del territorio palestinese e l’applicazione del diritto al ritorno. A tal fine, come strumento provvisorio, chiediamo da parte del governo italiano il riconoscimento dello Stato palestinese, in un gesto simbolico di supporto alla popolazione oppressa. Tale gesto garantirebbe una serie di strumenti utili nel sistema delle relazioni internazionali, che troppo spesso in Occidente diamo per scontato. A titolo esemplificativo si possono menzionare il riconoscimento di ambasciate e documenti necessari al diritto al movimento come i passaporti".

"La nostra lotta non si ferma - concludono -. Nonostante la nostra presenza numerosa e il segnale forte dato dall’acampada, manca interesse da parte dell’Università ad affrontare la questione direttamente con noi. Venerdì alle 15 ci sarà l’assemblea finale, nella quale prepareremo il documento con le nostre proposte da sottoporre al presidente di Campus Menegatti. A quest’ultimo rinnoviamo la richiesta di un momento di confronto pubblico. Fino ad allora, continueremo a gridare: “Palestina libera!”".