Accelerazione della campagna vaccinale: le dosi in consegna ai 255 medici di base della provincia

Medici di base pronti a somministrare le dosi di vaccino anti Covid. E' partita la consegna dei vaccini Astrazeneca per dare un impulso di accelerazione alla campagna vaccinale. Martedì è iniziata la consegna dei vaccini per la somministrazione al personale scolastico: sono state consegnate le prime 20 dosi del vaccino Astrazeneca a ciascuno dei 270 medici di medicina generale della Provincia di Ravenna, secondo le modalità di ritiro contenute nell’informativa inviata. Mercoledì ci sarà la consegna per i 255 medici della provincia di Forlì-Cesena, mentre giovedì saranno i 222 medici della provincia di Rimini a ricevere le fiale per iniziare la somministrazione al personale scolastico.

"Le successive consegne saranno pianificate sulla base dell’approvvigionamento dei vaccini - informa l'Ausl -. Il personale scolastico avente diritto è costituito da operatori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private parificate, dei servizi educativi 0-3 anni, degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di età pari a 64 anni e 364 giorni. Le modalità di prenotazione e l'organizzazione delle sedute vaccinali nei confronti degli assistiti che si sono rivolti al proprio medico è demandata al singolo Nucleo di Cure Primarie. La vaccinazione può avvenire nel singolo ambulatorio del Mmg o per medicina di gruppo o nell'ambito della sede di Nucleo. Le persone aventi diritto, dopo aver ricevuto l’appuntamento dal proprio medico con la data della somministrazione, dovranno presentarsi munite di autocertificazione e scheda anamnestica già compilate". La modulistica sarà scaricabile nei prossimi giorni dal sito https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/medicina-generale