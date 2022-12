Show e luci, atmosfera da fiaba in una Piazza Saffi affollata: "Noi faremo sempre il Natale"

Un campanile di San Mercuriale che tira fuori il suo volto secolare, parla e racconta la sua storia. Il conta persone del centro storico su valori che non si registravano da anni. L'immancabile smartphone ad immortalare il gioco di luci ed animazioni. La grande festa con Vittorio Brumotti dell'accensione dell'albero di Natale e della "prima" del suggestivo video mapping, ispirato ad un grande classico della tradizione natalizia, lo “Schiaccianoci”, probabilmente è riuscita ad illuminare anche i cuori dei grinch delle feste. Sicuramente quello dei bambini, che con tanto stupore hanno rivolto gli occhi all'insù, catalizzati dal quell'abete sintetico al quale gli addobbi e le luci hanno dato un'anima e che sarà una delle attrazioni da pubblicare sui social nelle prossime settimane.

"Il Natale è la più grande festa per i nostri bimbi e le nostre famiglie e noi dobbiamo riscoprire prima di tutto che è il compleanno di Gesù - ha affermato il sindaco Gian Luca Zattini -. E in questo periodo, anche se dovrebbe essere così tutto l'anno, dobbiamo avere un pensiero di pace e serenità". Zattini nel suo saluto pubblico non ha dribblato le polemiche per il maxi investimento dell'amministrazione comunale per le feste e che ha tanto fatto discutere nelle ultime settimane: "Noi faremo sempre il Natale, perchè non c'è Natale senza una città con luci e quello spirito che accompagna i cittadini a frequentare la propria città. Continueremo quindi a condividere questa bella piazza insieme". Quindi ha rivolto anche un invito ai giovani a "continuare a sognare. Non fatevi spegnere la magia del Natale. Questo deve rimanere un momento magico, che lo è anche per i più "vecchiotti", che in questi giorni ricordano un abbraccio dei genitori che non ci sono più".

Dal primo cittadino, che ha ricordato anche la recente scomparsa di Ercole Baldini, anche un appello, applaudito dai presenti, a fare shopping nei negozi del centro: "Se abbiamo bisogno di comprare qualcosa pensiamo a farlo nei negozi nella nostra città, è bello vedere le vetrine accese e dimentichiamo per una volta il commercio online. Ricordiamoci che se chiude un negozio si spegne una parte della città". E tante buste a passeggio se ne sono viste, per i primi regali da mettere sotto l'albero. Un'Immacolata di luci, shopping e animazione con Vittorio Brumotti, campione di bike trial con uno stile di vita energico e positivo, da anni al fianco del Fai per tutelare le bellezze del nostro paese. Brumotti ha scaldato e coinvolto i presenti con un grande spettacolo sulle due ruote. In Piazza della Misura è stata aperta la Green House, con Yuri Scarpellini ad insegnare i bambini l’arte della serigrafia, giocando con inchiostri eco sostenibili e personalizzando t-shirt.