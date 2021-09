Accesso agli ospedali: tampone per accompagnatori e caregiver esentati dall'obbligo di green pass

Potranno accedere senza certificazione verde, ma, nel caso cui debbano accedere alla struttura ospedaliera in modo urgente e non programmato, verranno sottoposti in ospedale a tampone

Nuove regole per l'accesso alle strutture sanitarie dell'Ausl Romagna. Come già noto, al fine di proteggere le strutture sanitarie dal rischio di trasmissione di Sars Cov-2 ed in ottemperanza alle nuove disposizioni sul tema del green pass, l'Azienda sanitaria ha predisposto l'attivazione progressiva di una serie di misure per regolamentare gli accessi di visitatori e accompagnatori e il personale addetto al controllo dei varchi (steward) delle strutture ospedaliere sta verificando il possesso del green pass, mediante apposito applicativo.

Possono accedere senza green pass accompagnatori, visitatori e caregiver in possesso di certificato di esenzione alla vaccinazione Covid 19; accompagnatori, visitatori e caregiver dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, numero 104), di minori di 18 anni, di donne in stato di gravidanza, e persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva non certificata che ne richiedano il supporto. Tra le eccezioni rientrano anche i minori di 12 anni, esclusivi per età dalla campagna vaccinale.

Nel caso cui debbano accedere alla struttura ospedaliera in modo urgente e non programmato, verranno sottoposti in ospedale a tampone antigenico o molecolare, con validità di 48 ore. In tutti gli altri casi dovranno esibire il referto di un tampone antigenico o molecolare con esito negativo eseguito nelle ultime 48 ore.