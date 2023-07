Accoltellamento vicino alla stazione, Zattini (Ascom): "Ci sono aree che vanno presidiate. Politica e Prefettura decidano come intervenire"

Prima ha aggredito due ragazze, poi ha accoltellato un giovane che aveva tentato di difenderle. L'ultimo episodio di violenza avvenuto nei pressi della stazione di Forlì, culminato con l'arresto dell'aggressore, un 21enne tunisino, spinge il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, a sollevare nuovamente il tema della sicurezza. "Purtroppo non si può più parlare di casi isolati - sostiene -. La rissa a colpi di accetta in corso Mazzini è avvenuta un mese fa, e oggi siamo nuovamente qui a trattare di sicurezza e a chiederci come rendere più sicura la città".

In passato Ascom ha chiesto, provocatoriamente, l'utilizzo dell'esercito per presidiare le strade. "Ed è un argomento che riproponiamo, perché alcuni quartieri vanno presidiati - rimarca Zattini -. A farlo deve essere l'Esercito? Altri? Di certo l'area della stazione è preda di spacciatori e delinquenti vari". Intervenire ora "prima che sia troppo tardi, prima che le cronache raccontino che è accaduto qualcosa di irreparabile".

Conclude Zattini: "La stazione ferroviaria è, logicamente, il biglietto da visita della città. Renderla migliore, sia dal punto di vista dell'accoglienza turistica che della sicurezza deve essere prioritario per chi governa la città. Che politica e Prefettura affrontino il discorso, in cerca di una soluzione. Così non possiamo andare avanti".