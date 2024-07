Accompagnare le coppie alla nascita del loro bebè: torna a Galeata il "Gruppo cicogna"

È in partenza a Galeata una nuova edizione del “Gruppo Cicogna”, il percorso di preparazione alla nascita rivolto a coppie in attesa e ai neo genitori organizzato da Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli con l'Ausl Romagna e Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Il “Gruppo cicogna” si svolgerà in autunno presso la “Palestrina” della Scuola dell'Infanzia di Galeata (via Togliatti 14) e prevede 6 incontri gratuiti, per accompagnare i genitori dalla gravidanza alla nascita e supportare i neo genitori con bambini fino a 5 mesi di età.

A condurre ogni incontro sarà personale specializzato e formato: lunedì 16 e lunedì 23 settembre (dalle 16,30 alle 18,30) gli appuntamenti sono con una pedagogista del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese esperta nell'ambito della neogenitorialità; lunedì 30 settembre e lunedì 14 ottobre dalle 10 alle 12 i futuri genitori incontreranno una ostetrica del consultorio di AUSL Romagna; mercoledì 23 ottobre (dalle 16,30 alle 18) si incontrerà una pediatra di libera scelta e, infine, mercoledì 30 ottobre (dalle 16,30 alle 18,30) i futuri genitori si confronteranno con una volontaria Nati per Leggere.

Gli incontri sono gratuiti ma i posti sono limitati e, per motivi organizzativi, è necessario iscriversi entro il 10 settembre contattando lo Sportello Unico sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o 335 8726933 (anche Whatsapp). Prosegue, dunque, la collaborazione tra i comuni dell'alta Valle del Bidente e Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese che garantisce lo svolgimento di importanti iniziative, come appunto il Gruppo Cicogna che, con la presenza personale specializzato dell'Ausl Romagna, offre una grossa opportunità per i neo e futuri genitori che potranno confrontarsi con esperti e, allo stesso tempo, conoscere altre coppie in attesa. Oltre al “Gruppo Cicogna”, il Polo Unico famiglie e giovani sta organizzando altre attività in vallata, per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico o seguire la pagina facebook “Polo Unico Centro per le Famiglie Informagiovani”.