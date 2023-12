Il mercatino dell'usato riduce i rifiuti, Alea applica una tariffa agevolata al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo

Favorire il riutilizzo di beni e oggetti e dare loro una seconda vita, evitando una produzione indiscriminata di rifiuti: è all’insegna di questo obiettivo condiviso la collaborazione tra Alea Ambiente, la società pubblica di gestione dei rifiuti del Forlivese, e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, storica realtà del volontariato forlivese attiva nella raccolta, selezione e riuso di materiali usati. La convenzione siglata mette a disposizione del Comitato, da parte di Alea Ambiente, una tariffa agevolata legata a un contributo ambientale connesso alla riduzione di rifiuto. Allo stesso modo, il Comitato potrà coinvolgere la società in progetti di sostenibilità ambientale rivolti ai cittadini del territorio. “Questo accordo – sottolinea Gianluca Tapparini, direttore generale Alea Ambiente – rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità che la società persegue, declinata in questo caso anche in ambito sociale; inoltre, vuole rendere sempre più stretto il rapporto di Alea Ambiente con il suo territorio, che passa anche attraverso la collaborazione con gli enti del Terzo settore”.