Accordo con l'Università agraria di Tirana per le filiere agroalimentari nella macroregione adriatico-ionica

Lo scorso 6 aprile è stato firmato l'accordo sul mobilità e ricerca che consentirà al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna di sviluppare, in collaborazione con l'Università di Agraria di Tirana, attività di mobilità per docenti, ricercatori e studenti e attività di ricerca per le nuove frontiere dello sviluppo dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari in Albania e nella macroregione adriatico-ionica.

L'accordo si colloca nell'ambito del programma strategico 'Vet through innovation', coordinato dalla Regione Emilia-Romagna insieme a gruppo di organismi, fra cui Serinar (che ha avuto un ruolo di facilitatore per giungere a tale obiettivo), finalizzato alla costruzione di un innovativo centro di competenza formativa per l'istruzione superiore agraria, presso la scuola Rakip Kryeziu di Fier, e allo sviluppo delle competenze dell'intera rete degli Istituti Agrari Superiori in Albania.

L'accordo è anche in linea con i numerosi rapporti istituzionali e commerciali che legano Italia e Albania, che potrebbero rafforzarsi nei prossimi anni, in termini di investimenti nel settore agroalimentare, proprio in virtù dell'innalzamento delle competenze e degli standard qualitativi delle produzione agroalimentare in quel Pese e nei Balcani, valorizzando anche le competenze italiane in tale filiera. La possibilità di scambi in mobilità di docenti, ricercatori e studenti consentirà formazione e ricerca su tecnologie e soluzioni avanzate, anche digitali, per diverse filiere agroalimentari come l'olio di oliva, l'ortofrutta, contemplando un aumento del livello tecnologico e un progressivo incremento e controllo della qualità delle produzioni primarie.

L'intesa nasce da un innovativo percorso di trasferimento tecnologico del progetto 'Vet through innovation' nella filiera dell'olio di oliva che ha visto una delegazione di imprenditori emiliano-romagnoli, coinvolti attraverso Clust-Er Agro della Rete Alta Tecnologia, in missione in novembre 2022 per redigere un documento di 'linee guida' per conto del Ministero dell'Agricoltura albanese sul potenziamento delle competenze tecnologiche per la produzione di olio in Albania. Tullia Gallina Toschi, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e degli Alimenti ha guidato la missione a novembre ed è stata promotrice dell’accordo tra Università agraria di Tirana e Distal.