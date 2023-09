Accusa un malore durante l'escursione con la moglie e scivola in una scarpata: trasportato al Bufalini

Ha accusato un malore ed è scivolato in una scarpata. Un milanese di 69 anni si trova ricoverato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove è giunto con l'elimedica. L'uomo, insieme alla moglie, si trovava lungo un sentiero sopra San Benedetto in Alpe, quando è stato colpito dal malessere. Dopo aver provato a fare qualche passo, è scivolato giù per una scarpata cadendo per circa 7 metri.

La moglie si è prontamente recata ad un punto di chiamata d'emergenza (in zona non ci sono buoni segnali di linea telefonica e sono stati installati i punti di emergenza dove è possibile mettersi in contatto con i soccorsi), a circa 100 metri da dove era accaduto l'infortunio del marito. La catena dei soccorsi si è subito attivata: la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione Monte Falco che è giunto sul posto con una squadra di terra.

Nel contempo, per l'evacuazione, è stato attivato Eli-Pavullo che, dato il complesso e difficile punto in cui si trovava l'uomo, non poteva compiere le manovre con il verricello. Il personale tecnico e sanitario dell'elisoccorso è stato così sbarcato in prossimità del punto di emergenza. I tecnici del Soccorso Alpino hanno posizionato l'uomo sulla barella e, tramite manovre alpinistiche, l'hanno recuperato per trasportarlo al punto in cui l'elisoccorso ha potuto verricellare il paziente e il personale medico e tecnico. L'uomo è stato trasportato al Trauma Center di Cesena per ricevere le cure del caso.