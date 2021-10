Accusato di non ottemperare agli obblighi verso la sua famiglia, ne esce assolto

Una separazione sentimentale burrascosa che era finita per alimentare una diatriba giudiziaria fatta da molteplici denunce di una donna che accusava il suo marito di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Questi episodi, che si sono verificati nel 2018, hanno trovato un'espressione processuale in un'assoluzione per l'ex marito. Le denunce nascevano infatti dalle tensioni tra l'uomo, che aveva deciso di lasciare la moglie a favore di un'altra compagna e la donna stessa, che lo accusava di non provvedere alla cura e al mantenimento dei due figli piccoli. L'imputato, difeso dall'avvocato Giovanni Principato, ha però dimostrato che - pur nella fine del rapporto amoroso - non aveva fatto mancare le risorse economiche e l'affetto ai figli. Il giudice Zambelli lo ha assolto perché il fatto non sussiste, mentre la Procura aveva chiesto una condanna a un anno e mezzo.