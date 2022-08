Acqua e sprechi, il Taaf: "Da anni non si investe nella sostituzione delle tubazioni più obsolete"

"Il quadro di deficit idrico impone di prendere misure strutturali per far fronte ad una crisi climatica che è già in atto e che tenderà ad intensificarsi nei prossimi anni". Così in una nota il Tavolo delle associazioni ambientalistiche forlivesi, ricordando che "più volte" è stato "segnalata l’inadeguatezza della rete di distribuzione idrica, e ciò a fronte dell’estremizzazione degli eventi atmosferici, conseguenza dei cambiamenti climatici".

"La rete idrica dell’Emilia Romagna ha circa il 30% di perdite d’acqua e questo dato non è un’invenzione delle associazioni ambientaliste - viene rimarcato -. Da anni non si investe adeguatamente in manutenzione della rete idrica e sostituzione delle tubazioni più obsolete. Hera afferma che in 2 anni sono state sostituite o previste le sostituzioni di condotte in 9 vie di Forlì. Ci sembrano molto poche. E pensare che i fondi per questo tipo di investimento ci sono e potrebbero portare anche un incremento di posti di lavoro".

Prosegue il Taaf: "Hera sostiene che le tubature della Provincia di Forlì-Cesena hanno poche perdite. Da quanto si legge la stessa Hera, che non parla di percentuali, ma ammette una perdita d’acqua media di 4,86 metri cubi giornalieri per chilometro. La rete idrica provinciale è di circa 4000 chilometri che moltiplicati per i giorni dell’anno si calcola una perdita di oltre 7 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Non ci sembrano così pochi".

E ancora: "Relativamente alle segnalazioni di perdite di acqua da parte dei cittadini Hera afferma di intervenire entro un’ora. Per

esperienza diretta è vero che i tecnici entro poche ore si recano sul luogo per verificare la perdita, ma poi per intervenire impiegano anche 4 o 5 giorni e intanto l’acqua continua a scorrere. Perciò non si tratta di un vero e proprio “pronto intervento”. Pertanto anche l’acqua che Hera dice di aver recuperato con la manutenzione viene persa velocemente in caso di rotture. Queste rotture, soprattutto in estate, nella Provincia possono essere anche 5 o 6 al giorno".

Conclude il Taaf: "Gli enti gestori della risorsa idrica dovrebbero essere più responsabili nei confronti dei cittadini che pagano bollette sempre più alte (dove fra l’altro non vi è concorrenza) e avere maggior cura di una risorsa così preziosa".