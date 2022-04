Acque reflue maledoranti sotto l'autostrada: il M5S segnala lo scarico abusivo

Protesta dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Eros Brunelli e Franco Bagnara per la presenza di acque reflue non trattate maleodoranti, presumibilmente liquami provenienti da scarichi abusivi nello scolo a fianco dell’A14. La segnalazione arriva da Pievequinta, in corrispondenza del sottopasso di via Armelino. I consiglieri comunali hanno chiesto il ripristino delle condizioni di salubrità ad Arpae, Consorzio di Bonifica e ad Autostrade per l'Italia.