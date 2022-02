Paga la bolletta, col resto compra un "gratta e vinci": colpo nella tabaccheria baciata dalla fortuna

Si è presentato in tabaccheria per pagare una bolletta e con il resto ha tentato la sorte acquistando un gratta e vinci della serie "Il Mega Miliardiario". E la Dea Bendata gli ha strizzato l'occhio, baciandolo con una vincita da ben 10mila euro. E' successo sabato scorso alla tabaccheria "Bellini" di via Antonio Gramsci a Modigliana, già teatro in passato di cospicue vincite, tra le quali un "5" al Superenalotto da oltre 150mila euro.

Evidente la gioia di Onorio Bellini, co-titolare con la sorella Mauda e il figlio Enrico del punto vendita: "Si tratta di un cliente abituale che si è presentato per pagare una bolletta da circa 39 euro e anzichè prendere il resto ha chiesto un biglietto gratta e vinci da 10 euro per arrontondare la cifra. Ho scelto un tagliando della serie "Il Mega Miliardiario", che ha grattato davanti a me". All'improvviso il volto del cliente ha cambiato espressione: "C'è qualcosa di strano", ha esclamato.

Così Bellini ha esaminato il biglietto: "Quando nel "Mega Miliardario" c'è il simbolo del lingotto d'oro si vincono tutti i premi presenti nella cartella. In questo caso erano venti da cinquecento euro per un totale da 10mila euro". A quel punto l'acquirente ha sorriso, rimanendo comunque ancora incredulo: "Ma è impossibile, c'è un errore". Poi Bellini ha spiegato le procedure di accreditamento sul conto corrente della vincita, ad opera proprio dell'esercente.

Il tabaccaio ha anche scherzato sulla vincita: "Ora che c'è il caro bollette le spese per un bel po' sono coperte". Questa volta la bolletta aveva con se una dose di buona sorte: "Da vent'anni siamo ricevitoria e negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un calo vertiginoso dei giochi, dal Lotto al SuperEnalotto. Quindi ci siamo riqualificati sui servizi, focalizzandoci su un segmento nuovo. Le persone vengono per pagare bollettini, fare ricariche oppure pagare multe. Ad esempio lunedì mattina ne sono state pagate già cinque. Siamo quindi un servizio cittadino".

Ma tra una multa o una bolletta c'è chi compra un gratta e vinci: "Non c'è più il boom degli anni 2000 e quando c'è chi vince una somma di questo tipo fa molto piacere. Non capitava da anni". In passato la Dea Bendata ha bussato alla porta del tabaccheria di via Gramsci: "Abbiamo vinto sei vincite al SuperEnalotto con altrettanti "cinque". L'ultima risale a dieci anni fa, da 158mila euro. Poi ce ne sono state da 70mila e 125mila euro. Nel 2010 ci fu anche un quaterna da 36mila euro. E' una tabaccheria fortunata, perchè di gratta e vinci da 10mila in una decina di anni ne abbiamo distribuiti una decina".

