Ad Arte Fiera le opere dell’artista forlivese Cristiano Tassinari

Le opere dell’artista forlivese Cristiano Tassinari sono in mostra ad “Arte Fiera”, kermesse bolognese dedicata all’arte contemporanea giunta alla 46a edizione. I lavori sono esposte da oggi fino a domenica, negli spazi di “Pittura XXI”, sezione curata dal critico Davide Ferri che offre una panoramica della pittura italiana e internazionale del XXI secolo. Si tratta di lavori, otto in tutto, appartenenti a diversi progetti artistici che differiscono sia per i soggetti che per le tecniche utilizzate. Un’occasione, dunque, per vedere alcuni dipinti e sculture proposte dall’artista nelle ultime esposizioni realizzate in Italia.

Tra questi, infatti, due lavori sono stati esposti al Museo d'Arte della città di Ravenna (Mar) fino allo scorso novembre, mentre altrettanti quadri provengono dalla mostra realizzata a Roma lo scorso dicembre. "Sono molto felice di far parte di questa manifestazione artistica e di poter esporre con la galleria “Ncontemporary” - afferma Tassinari -. Tra i lavori esposti, c’è anche “Lovers”, un’anticipazione della prossima personale che si terrà negli spazi della galleria di Milano a fine marzo in cui ripercorro alcuni momenti del rapporto con mio padre, utilizzando un apparato iconico di soggetti esclusivamente maschili. Questo nuovo progetto si colloca nel vivido attraversamento tra storia e affetti, esaminando la discordanza e l’opacità dei sentimenti tra padre e figlio”. Arte Fiera si svolge nei padiglioni 25 e 26, raggiungibili a piedi da Piazza Costituzione, principale affaccio del quartiere fieristico sulla città.

Nella foto Cristiano Tassinari