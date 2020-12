Missioni all'estero: nuovo addestramento specifico per il 66esimo Reggimento Aeromobile "Trieste"

Nuovo addestramento per i militari del 66esimo Reggimento Aeromobile "Trieste". Il personale, affiancato da istruttori statunitensi, ha svolto una serie di esercitazioni nelle caserme "Ederle" e "Del Din" di Vicenza, sedi della 173rd Airborne Brigade nel pieno del rispetto delle misure anti Covid-19. Il focus delle attività è stato l’addestramento alle "Urban Operations" e il perfezionamento al tiro anche in condizioni di stress fisico e mentale, fondamentale per elevare la preparazione di un soldato in vista di missioni all'estero.

L’esercitazione si è svolta in un’apposita struttura chiamata "shooting house", con l’utilizzo del sistema di simulazione "Simunition", in dotazione all’Esercito Italiano, che consente di addestrare il personale all’utilizzo del fuoco in maniera proporzionale, mirata e selettiva. Il sistema, oltre alle protezioni per il personale, comprende il kit di conversione dell’arma e il munizionamento non letale FX, che viene utsato per incrementare il grado di realismo in totale sicurezza.

Contestualmente all’addestramento alle Urban Operations, l’unità aeromobile ha potuto svolgere esercizi di perfezionamento del tiro con i sistemi di simulazione Squad Advanced Marksmanship Trainer e Gunfighter Gym. L'esercitazione, informa l'Esercito Italiano, "ha consentito ai Comandanti di minore unità di affinare le capacità di comando e controllo in vari scenari operativi e ai fanti aeromobili, di perfezionare la propria preparazione e le proprie competenze grazie all’uso di moderni sistemi ed equipaggiamenti che consentono, in piena sicurezza, l’esecuzione di attività tattiche tese ad incrementare le capacita’ di impiego delle truppe aeromobili in Patria e all’estero".