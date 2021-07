Addestramento in terra spagnola per i militari del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile

Il 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste" ha partecipato ad un'esercitazione in Spagna, alla "Base aerea de Los Lianos", nella provincia di Albacete. Al fianco dei militari del 66esimo erano presenti anche unità delle Forze Armate di Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna. L'Air-Centric Personnel Recovery Operatives Course è stata articolata in due fasi. La prima ha visto lezioni frontali condotte da istruttori dell’European Personnel Recovery Centre (Eprc), polo di eccellenza per le procedure di recupero di militari e civili impegnati in operazioni.

Nella seconda fase i frequentatori si sono addestrati in uno scenario nel quale una Task Force multinazionale, dove era inserito il personale del 66°, aveva il compito di pianificare e recuperare personale militare e civile, anche ferito, rimasto isolato in zona d’operazioni, nell’ambito delle cosiddette Combat Search and Rescue (Csar) operations. L’obiettivo dell’attività è stato quello di verificare e perfezionare il livello di interoperabilità e standardizzazione degli assetti dei vari Paesi partecipanti, attraverso lo studio e la condotta di missioni di Personnel Recovery.

L’Air-Centric Personnel Recovery Operatives Course ’21 ha rappresentato un’opportunità addestrativa estremamente significativa per il 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste", in quanto ha consentito di testare e affinare le proprie capacità nell’assolvimento delle missioni di Personnel Recovery, anche in ambito multinazionale.