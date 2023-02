Salvataggio in caso di slavina: giornata di addestramento per i Carabinieri Forestali e il Soccorso Alpino

Lunedì si è tenuto in Campigna, nei pressi del rifiugio La Capanna, un addestramento congiunto dei Carabinieri Forestali e Soccorso Alpino. Hanno partecipato 12 Carabinieri provenienti da varie località della Regione e 13 tra Istruttori, tecnici e sanitari del Soccorso Alpino Emilia Romagna (Saer). La mattinata è stata articolata in una sessione teorica plenaria di aggiornamento e approfondimento delle tecniche di ricerca, norme di autosoccorso, soccorso organizzato, trattamento di base dell’ipotermia e approccio sanitario nei travolti da valanga; la seconda sessione mattutina è stata organizzata in gruppi con esercitazioni pratiche, tenute in ambiente innevato, su utilizzo dell’Artva e tecniche di sondaggio e ricerca. Nel primo pomeriggio, è stato organizzato un campo valanga in zona impervia innevata con intervento di squadre di Carabinieri Forestali e personale Saer con simulazione di soccorso a diverse vittime travolte che ha messo alla prova i partecipanti su quanto trattato. L’evento è stato utile occasione di confronto e aggiornamento, contributo indispensabile alla collaborazione tra i due Corpi dello Stato.