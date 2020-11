Calata sul muro alto 103 metri: i Vigili del Fuoco simulano un salvataggio sulla diga di Ridracoli

Addestramento speleo alpino fluviale per i vigili del fuoco del comando di Forli-Cesena sulla diga di Ridracoli. Per migliorare la sicurezza reciproca in ambienti confinati e complessi, questo scenario viene usato spesso per testare nuove attrezzature e manovre in base ad un protocollo d’intesa tra la società di gestione della diga ed il comando provinciale Le squadre in questa occasione hanno simulato svincoli e recuperi all’esterno della struttura, compreso il muro esterno della diga alto oltre 100 metri.