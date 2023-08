Addio a Idris, volto di “Quelli che il calcio”. Bartoletti: “Se ne va un pezzo della mia vita”

Con la squadra di “Quelli che il calcio”, magistralmente creata da Marino Bartoletti, rallegrava le domeniche del pallone. Si è spento venerdì a Brescia Edrissa Sanneh, per tutti Idris, giornalista e grande tifoso della Juventus. “Mi chiamava “il mio Muzungo”, che stava per “grande fratello bianco” - ricorda su Facebook Bartoletti -. Era un uomo entusiasta, intelligente, tollerante, ironico, colto, riconoscente. Mi voleva un bene dell’anima. E io a lui. Quando usciva dalle righe mi chiedeva di "perdonarlo". Ed era fin troppo facile, vista la sua innocente bontà. Ma stavolta credo proprio che non ci riuscirò Se ne va veramente un pezzo della mia vita”. Nella stagione calcistica 2010/2011 è stato opinionista calcistico nella trasmissione Bianco & Nero d'autore in onda su Teleromagna.