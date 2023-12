Addio a Nara Lotti, staffetta partigiana e ultima testimone santasofiese della Resistenza

Santa Sofia piange la scomparsa di Nara Lotti, staffetta partigiana e ultima testimone santasofiese della Resistenza. Aveva 95 anni. “Nara ha mantenuto negli anni lo spirito combattivo che da ragazza la spinse, giovanissima, a sostenere la lotta partigiana - le parole del sindaco Daniele Valbonesi -. Sempre presente alle iniziative dell'Anpi e dell'amministrazione comunale, non mancavano mai i suoi consigli, le sue osservazioni e, perché no, le sue critiche. Ci mancherà ma non dimenticheremo il suo spirito e i suoi valori. Condoglianze ai figli Oscar e Brunella e familiari”.