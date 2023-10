Addio al geologo forlivese, il sindaco Zattini: "E' stato un punto di riferimento per istituzioni e privati"

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini informa di un lutto ed esprime tutto il suo cordoglio per la morte del geologo forlivese Carlo Fabbri. "A nome dell’Amministrazione comunale di Forlì esprimo i sentimenti di cordoglio e partecipazione al lutto per la scomparsa di Carlo Fabbri, geologo di chiara fama e professionista affermato a livello romagnolo e in campo nazionale. Grazie alla lunga esperienza che ha attraversato mezzo secolo, mettendo a frutto ricerca, perizie, valutazioni, progetti e proposte, Carlo Fabbri è stato un punto di riferimento per istituzioni e privati nell’analisi e nello studio della meccanica delle rocce e delle terre, del rilievo geomeccanico e in tutti i campi della geologia tecnica".

Scrive Zattini: "Tra le varie opere alla quale ha collaborato spicca l'ambito delle valutazioni geologiche per la Diga di Ridracoli. Sempre attivo, propositivo e scrupoloso nella dimensione scientifica, Carlo Fabbri consegna a tutti noi una testimonianza di alta caratura professionale, senso del dovere e spirito di servizio nei confronti della collettività. Ai familiari, ai colleghi, agli amici e a tutti coloro che con Carlo Fabbri hanno condiviso esperienze di lavoro e di impegno civico giungano la riconoscenza e l’affetto da parte dell’intera comunità forlivese".