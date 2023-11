Addio al re dei molini e presidente onorario di Confartigianato Ernesto Partisani: "Un imprenditore esemplare"

Il re della produzione dei molini e di impianti di macinazione a pietra. Si è spento all'età di 98 anni l'imprenditore Ernesto Partisani, dal 2012 presidente onorario di Confartigianato Forlì. Per oltre trent’anni, ha vissuto con dedizione la vita di Confartigianato di Forlì, ricoprendo vari incarichi all’interno degli organi direttivi, tra cui quello di presidente, per due mandati, sino al 2004. Un uomo che ha saputo dare il proprio contributo, con competenza e garbo, creando un ottimo legame con il personale e che, infaticabile come sempre, ha rivestito fino al 2019 anche l’incarico di presidente dell’Anap di Forlì, l’associazione degli artigiani pensionati che conta numerosi iscritti nel comprensorio forlivese. "Ricordo con commozione Ernesto Partisani, che nel corso della sua vita è stato un romagnolo esemplare, un imprenditore illuminato ed un uomo dotato di grande umanità e attenzione verso il prossimo - le parole del senatore Pier Ferdinando Casini -. Sono certo che la comunità forlivese lo ricorderà come merità".

Tradizione, passione, innovazione sono i valori che hanno reso Partisani un punto di riferimento in Italia e a livello internazionale nella produzione di molini e impianti per la macinazione a pietra. L’azienda è nata negli anni ’30 dall’idea di Aldo Partisani che affiancò l’attività di mugnaio a quella di produttore di macchine per la macinazione. Nel 1955, dopo l’entrata in azienda del figlio Ernesto, all’attività di produzione di impianti molitori, è stata affiancata quella di distribuzione di motori elettrici dei migliori brand. Ogni capitolo della storia di Partisani racconta la voglia di mettersi continuamente alla prova, affrontando nuove sfide e ponendosi sempre nuovi obiettivi. La continua ricerca della qualità e l’attenzione alle esigenze del cliente sono alla base di ogni progetto e punti fermi di una storia lunga oltre 90 anni. Attualmente la famiglia Partisani è arrivata alla quarta generazione nella gestione dell’impresa, i suoi molini e impianti sono tutti progettati all’interno dell’azienda e assemblati e collaudati nelle officine di Forlì.