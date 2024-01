Addio al professor Gian Franco Querciagrossa, il ricordo della classe: "Una vera e propria guida"

Si è spento il professor Gian Franco Querciagrossa, già docente di Matematica e Fisica al Liceo Scientifico. Il professor Querciagrossa, ricorda Daniele Rambelli a nome della 5°B del 1972, "non è stato solo un insegnante per noi, ma una vera e propria guida, un mentore che ha influenzato significativamente le nostre vite e le nostre carriere". La classe rivolge commossa un ultimo caloroso saluto al prof Querciagrossa, esternando vicinanza alla famiglia "in questo difficile momento". "Ci ha trasmesso il valore dell'interdisciplinarietà nella cultura, tracciando un ponte tra la formulazione delle teorie scientifiche e lo sviluppo dei movimenti filosofici nella storia - viene rimarcato -. Il rigore metodologico del suo approccio e la passione con la quale trasmetteva la materia hanno lasciato un'impronta indelebile in tutti noi. È stato davvero uno di quegli insegnanti che 'fanno la differenza'. Grazie e buon viaggio professore!".