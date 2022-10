Addio al semaforo tra via Campo di Marte e viale Spazzoli: partono i lavori per la nuova rotonda

Sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda in corrispondenza dell’intersezione tra viale Fratelli Spazzoli e via Campo di Marte. "L’obiettivo di questo intervento, a lungo atteso e frutto di numerose sollecitazioni da parte dei forlivesi, è quello di snellire e fluidificare il traffico di uno dei maggiori incroci della nostra città - spiega il sindaco Gian Luca Zattini -. In questo modo, andremo ad abbattere i tempi globali di attesa dei flussi viari, facilitando le svolte, ed eleveremo gli attuali livelli di sicurezza a beneficio sia degli autoveicoli che della mobilità dolce".

Secondo il progetto esecutivo approvato ad inizio anno, redatto dal Servizio Infrastrutture Mobilità Verde, il costo dell'opera è di 217.519 euro. Nella relazione di presentazione dei lavori viene spiegato che la rotonda avrà un diametro di 28 metri caratterizzato un anello carrabile di 7 metri, un anello sormontabile di 2 metri ed un isola centrale di diametro dal diametro di 10 metri. Le immissioni saranno regolamentate da isole spartitraffico, poste agli ingressi della rotonda e che ricomprendono attraversamenti pedonali protetti.

Il progetto prevede la demolizione di tre alberi (due platani e un pino) "per motivi di sicurezza e funzionalità dell’intervento". L'opera è finalizzata "al miglioramento del livello di sicurezza" dell'arteria e a rendere più fluida la circolazione del trasporto pubblico. Inoltre, come si legge sempre nella relazione, "comporta miglioramenti alla mobilità che incidono positivamente sul clima acustico dell’intersezione".