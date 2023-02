La malattia ha avuto un fatale peggioramento: addio a Puma, il primo cane antiveleno del parco delle Foreste casentinesi

A seguito di una malattia che ha avuto un improvviso e fatale peggioramento, nei giorni scorsi è deceduta Puma, cane antiveleno dell’Unità cinofila antiveleno del reparto Carabinieri parco delle Foreste casentinesi presso la stazione la Verna Vallesanta. Puma era in servizio operativo da luglio 2016, ed ha avuto al suo attivo 471 ispezioni con risultati di rilievo, 200 bocconi avvelenati rinvenuti, fino a 25 in una sola uscita. Una operatrice preziosa che ha fornito un contributo di lavoro ed emozione notevole, sia in campo, rinvenendo tante esche avvelenate e salvando così molti altri animali da morte certa, che negli interventi divulgativi, presso ad esempio scuole, fino all’ ospedale Meyer di Firenze. Contributo reso ancora più unico grazie all’affiatamento con il suo conduttore, il v.brig. Nicola Gonfiacani. L’Unità cinofila antiveleno del Reparto Carabinieri del Parco continua la sua attività con il cane Titan, che dal 2017 ha affiancato Puma. L’Ente Parco e tutto il reparto Carabinieri parco delle Foreste casentinesi salutano un’ultima volta "una particolare collaboratrice, unica per simpatia e dedizione, da tutti stimata e rispettata".