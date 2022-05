"Adotta un Musicista", il gran finale al Teatro Diego Fabbri: premiati i 5 finalisti della categoria 14-16 anni

Si è conclusa la 18esima edizione del Concorso “Adotta un Musicista” che ha visto quest’anno la partecipazione di 24 giovani e giovanissimi talenti, dai 6 ai 16 anni, provenienti da tutta Italia. Come da tradizione la finale si è svolta in forma di concerto aperto al pubblico e, per il secondo anno consecutivo, è stata presentata da Francesca Leoni e trasmessa in diretta da Teleromangna. Sul palco del Teatro Diego Fabbri si sono esibiti i 5 finalisti della categoria 14-16 anni accompagnati dall’Orchestra “Bruno Maderna” diretta dalla Maestra Gianna Fratta.

Hanno suonato nell’ordine Miriam Pipitone, arpa; Elena Pajetti, flauto; Emma Bertozzi, violino; Matteo Bragonzoni, pianoforte; eTobias Ingrosso, violoncello.

Insieme a loro si è esibito ancheTommaso Bertozzi, clarinetto, primo classificato della categoria fino ai 13 anni. Un vero e proprio concerto che sottolinea la volontà di ForlìMusica Aps di continuare a promuovere e valorizzare il talento dei giovani all’interno della programmazione annuale, dando loro la possibilità di esibirsi insieme ad una formazione orchestrale completa e sotto la direzione di una grande Direttrice, un’occasione più unica che rara nel panorama italiano dei concorsi dedicati ai più piccoli.

Prima sezione

Primo classificato: Tommaso Bertozz, clarinetto

Secondi classificati ex aequo: Anita Baldissin, violino; Elisa Pajetti, violoncello

Terzi classificati ex aequo: Miryam Clemente, pianoforte; Maria Adelaide Molinari, violino

Premi speciali

Premio Francesco Saverio Russo: Matteo Salluce, chitarra classica

Premio al migliore residente in Provincia Forlì-Cesena: Diana Bolognesi, violino

Premio Stage formativo Celanese Production Italy: Ettore Rinaldi, violoncello

Seconda Sezione

Primo classificato: Tobias Ingrosso, violoncello

Secondi classificati ex-aequo: Emma Bertozzi, violino; Elena Pajetti, flauto

Terzo classificati ex-aequi: Matteo Bragonzoni, pianoforte; e Miriam Pipitone, arpa

Premi speciali

Premio Giuria Giovani: Elena Pajetti, flauto

“Il migliore strumento a fiato”: Elena Pajetti, flauto

Premio al migliore residente in Provincia Forlì-Cesena: Melissa Rignoli, canto

Premio del pubblico:Tobias Ingrosso

Premio Stage formativo Lions Club Forlì Host: Emma Bertozzi, violino

BCC ravennate forlivese e imolese, Querzoli S., Celanese Production Italy, Lions Club Forlì Host, Allianz Bank, CNA Forlì-Cesena, Famiglia Russo, Otoplus, Incensi Ivano, Partisani, Otosan, Prof. Mauro Morelli, Ottica Stradaioli & C Snc.