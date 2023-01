“Adottiamo il Centro di riabilitazione per disabili di Wajir avviato nel 1972 da Annalena Tonelli e Maria Teresa Battistini”

?Adottiamo il Centro di riabilitazione per disabili di Wajir?. La proposta di acquisire all?intera comunità cristiana forlivese l?opera caritativa avviata in Kenya nel 1972 da Maria Teresa Battistini e Annalena Tonelli, è stata illustrata nella chiesa della Ripa dal direttore del Centro Missionario Diocesano, Sauro Bandi e dal nipote di Annalena, Andrea Saletti, al termine della messa in ricordo della stessa Battistini, celebrata nella chiesa delle monache Clarisse di San Biagio dal vescovo mons. Livio Corazza, a due anni esatti dalla scomparsa della volontaria. Bandi ha lanciato l?idea a nome del Coordinamento Diocesano per Wajir, composto da Associazione Paolo Babini, Centro Missionario Diocesano Forlì-Bertinoro, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Coop. Sociale Paolo Babini, Fondazione Eremo Madonna del Faggio e VolontariA onlus. Il Centro di riabilitazione di Wajir fu aperto dalle due missionarie forlivesi due anni dopo il loro arrivo in Kenya. L?idea di sostenerlo a distanza risale al viaggio compiuto nel 2019 in Kenya dal vescovo Corazza e dai rappresentanti delle realtà costitutive del coordinamento, per inaugurare tre aule di una scuola intitolata a don Mino Flamigni, ma anche per visitare i luoghi tanto amati dalle due missionarie.

?La presenza della parrocchia cattolica - dichiarò all?epoca il vescovo Livio - la collaborazione con la scuola gestita dagli islamici alla quale è stata donata l?aula intitolata a don Mino, nonché la comunità di suore che si spende per i bisogni dei più poveri, sono il segno che lo spirito di Annalena è vivo e attrae ancora?. ?Maria Teresa - comunica Andrea Saletti - aveva creato con Annalena un?oasi di umanità a Wajir e si era fatta balsamo di cura nel deserto keniota, dove praticava la fisioterapia per tutti quei bambini disabili, spesso abbandonati e assetati d?amore, che erano divenuti la loro famiglia?. Un anno fa, nel primo anniversario della scomparsa, è uscito il libro ?Tutto è Grazia, Maria Teresa Battistini, la pellegrina del cuore?. ?Ci occupavamo in particolare dei malati di poliomielite e di quelli con danni cerebrali ? precisa in una lettera la stessa MT, come si faceva chiamare, con le sole iniziali - ma anche di ciechi e sordi, che portavamo a scuole speciali nel down country. Per i disabili organizzammo una sala di fisioterapia, una bottega per lavori di ortopedia, un asilo, due classi a livello elementare, un centro di educazione speciale per pazienti psichiatrici, un laboratorio di taglio e cucito, attività di giardinaggio e falegnameria?. MT ha più volte manifestato il desiderio che i ?fratelli? di carità forlivesi riuscissero a portare avanti il centro di riabilitazione, oggi condotto dalle suore camilliane, che hanno però bisogno di sostegno per riuscire a stipendiare un fisioterapista.

?Per questa ragione ? continua Saletti - lanciamo l?idea, come coordinamento per Wajir di cui il Comitato fa parte, di ?adottare? il Centro per far proseguire il lavoro iniziato da Maria Teresa e Annalena. Ognuno potrà scegliere di donare quanto riesce, una volta al mese o all?anno, per prendere in mano il testimone ed essere parte di questa straordinaria, divina, avventura d?amore partita proprio dalla nostra città?