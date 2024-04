Numerosi atterraggi dello stesso aereo: nessuna emergenza, era un “touch & go”

In tanti nel primo pomeriggio di domenica hanno notato numerosi passaggi di un aereo passeggeri sui cieli di Forlì, con numerosi sorvoli per esempio del parco urbano, gremito di gente visto lo sprazzo di bel tempo. Un aereo ben riconoscibile, avendo muso e coda rossi ed essendo un Boeing 737 come quelli che si è abituati a vedere in atterraggio al Ridolfi.

Non si è trattato di un aereo in difficoltà per l'atterraggio, come in diversi hanno immaginato vedendolo passare in fase di discesa almeno 6-7 volte. E' stata, invece, un'attività di “touch & go”, una manovra di discesa, atterraggio e ripartenza immediata una volta toccato terra con il carrello. L'attività è stata compiuta avvalendosi dei servizi dell'aeroporto, dato che in quel momento la pista era sgombra da attività aerea schedulata.

L'aeroporto di Forlì, infatti, ha anche un centro manutentivo in ampliamento, ed è pienamente operativa l'attività di Alba Technics, che ha anzi diversi aerei in attesa posteggiati nei pressi dell'hangar per le attività di controllo e manutenzione. L'aereo di domenica pomeriggio, in particolare, è un velivolo acquistato di recente dalla compagnia maltese “4 Airways”, che è in manutenzione e in fase di cambio della livrea (da qui la cosa rossa ancora 'incompleta' del nome).

L'attività di “touch and go” serviva, a quanto si apprende, per mantenere le certificazioni del velivolo per quanto riguarda il suo uso. Ovviamente il mezzo era senza passeggeri, e partendo e atterrando da Forlì non era tracciato sui sistemi pubblici che visualizzano in tempo reale il traffico aereo.