Aeronautica Militare, il comandante logistico Roberto Comelli in visita al Secondo Gruppo

Il Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, comandante logistico dell’Aeronautica Militare, ha fatto visita martedì al 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì, dove ha potuto avere una conoscenza diretta di quelle che sono le attività dell’ente. Accolto dal tenente colonnello Giorgio Agostini, comandante dell'ente di via Solombirini, e dal presidente dei sottufficiali, graduati e militari di Truppa, il primo luogotenente Angelo Broccoli, ha raggiunto l’Aula “Azzurra” dove, con la partecipazione dei capi articolazione dell’ente, ha assistito ad una presentazione sulle principali attività e capacità del Secondo Gruppo nell’ambito della manutenzione dei veicoli tattici ad alta valenza operativa, dei gruppi elettrogeni e mezzi ground service equipment-material handling equipment, della produzione di dispositivi di protezione (maschere chirurgiche progetto A.Ten.A.) e degli interventi di restauro su mezzi di interesse storico in vista del Centenario della Forza Armata.

La visita è proseguita nelle officine, il magazzino M.A., l’aula dedicata al progetto A.Ten.A. e ad altre strutture dell’ente, dove Comelli ha esternato parole di compiacimento per la professionalità, l’impegno, la dedizione e la passione profusa nello svolgimento delle attività lavorative. Apprezzata è stata anche la capacità lavorativa in-sourcing e la duttilità con cui il reparto si è convertito, parzialmente, alla produzione di dispositivi di protezione in un’ottica duale al servizio del Paese, continuando a mantenere gli alti standard richiesti e conseguire gli obiettivi prefissati. Le attività si sono svolte nel pieno rispetto delle direttive e procedure in vigore per il contenimento e la prevenzione della pandemia da Covid-19.

La visita si è conclusa con la firma dell’Albo d’Onore, la consegna del Crest e del Numero Unico redatto in occasione dell’80° Anniversario della Costituzione dell’Ente. Il 2° Gruppo, che ha dipendenza gerarchica dal C.T.R. di Fiumicino e dal Servizio dei Supporti del Comando Logistico, effettua la manutenzione straordinaria, sia in sede che con squadre a contatto nei teatri operativi fuori dai confini nazionali, degli automezzi ad alta valenza operativa della Forza Armata, nonché dei gruppi elettrogeni dei mezzi MHE/GSE e dei materiali impiegati presso gli Air Terminal Operations Center, ha capacità di verniciatura Policroma, Livree e Banner, ed esclusiva produzione di Teloni e Kit Centine.