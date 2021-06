Aeronautica, il generale ispettore capo Basilio Di Martino in visita al Secondo Gruppo

Di Martino è stato accolto dal tenente colonnello Luca Zorzan, comandante dell’Ente forlivese che, durante il briefing introduttivo, ha presentato gli elementi salienti delle attività manutentive evidenziandone l’alta valenza anche in ottica duale

Martedì il generale Basilio Di Martino, capo del Ruolo Genio Aeronautico e presidente del gruppo di progetto "Comitato Centenario dell'Aeronautica Militare", ha effettuato una visita conoscitiva all'Aeronautica Militare di Via Solombrini. Accompagnato da una delegazione, Di Martino è stato accolto dal tenente colonnello Luca Zorzan, comandante dell’Ente forlivese che, durante il briefing introduttivo, ha presentato gli elementi salienti delle attività manutentive evidenziandone l’alta valenza anche in ottica duale.

Zorzan ha inoltre evidenziato al generale Di Martino il grado di efficienza raggiunto dal Gruppo, orientato al miglioramento dei processi produttivi e al consolidamento come punto di riferimento per collaborazioni con le Istituzioni del territorio romagnolo. Proprio a tale scopo il generale Di Martino è stato successivamente accompagnato all’ex Collegio aeronautico in Piazzale della Vittoria dove ad attenderlo vi era il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l’assessore ai Beni culturale Valerio Melandri.

La visita è proseguita nei Mosaici del Volo dove il Generale, con la guida dI Emanuela Bagattoni, ha potuto apprezzare i capolavori razionalisti di Angelo Canevari che raffigurano con rara maestria tutta la storia del volo da Icaro e Fetonte fino ai velivoli più complessi. Il generale, ringraziando il Sindaco per l’opportunità, ha manifestato tutto il suo stupore per la bellezza delle opere che ritraggono con figurazioni sintetiche, essenziali e immediate la storia del volo aeronautico e le eroiche imprese dei primi aviatori italiani. Il primo cittadino, ringraziando a sua volta il generale ha ribadito l’importanza che l’Aeronautica Militare riveste nel territorio forlivese e il profondo legame che unisce il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli al territorio romagnolo sugellato recentemente con l’onorificenza della cittadinanza onoraria.

Successivamente il generale Di Martino ha potuto visitare le officine meccaniche del Secondo Gruppo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dove ha constatato l’efficienza dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla riparazione e alla manutenzione degli automezzi e dei gruppi elettrogeni ad alta valenza operativa. Dopo un incontro con gli Ufficiali del Corpo del Genio Aeronautico confluiti a Forlì dagli Enti emiliano romagnoli limitrofi, il generale Di Martino ha espresso il proprio apprezzamento per l’encomiabile impegno di tutto il personale dell’Ente nel raggiungere gli obiettivi dell’Aeronautica Miliare. In particolare, Di Martino ha esternato il proprio plauso a tutto l’Ente forlivese per la passione e il senso di appartenenza dimostrato che permette di svolgere al meglio i compiti istituzionali e consente al Reparto di essere perfettamente radicato nel meraviglioso tessuto sociale e istituzionale forlivese.