Aeronautica Militare, conto alla rovescia al centenario: celebra il 99esimo anniversario

Il 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare di Forlì ha celebrato lunedì l’anniversario della costituzione dell’Arma Azzurra. In un clima geopolitico delicato e in evoluzione dovuto ai recenti fatti tragici che sconvolgono il cuore dell’Europa, il tenente colonnello Giorgio Agostini, comandante del 2°Gruppo, ha presieduto l’Alzabandiera Solenne simultaneamente alle celebrazioni in tutti gli enti e reparti dell’Aeronautica che in questa giornata danno inizio ad un ideale conto alla rovescia di 365 giorni verso il centesimo anniversario della Forza Armata.

Alla presenza del Reparto schierato e del Labaro dell’Associazione Arma Aeronautica della Sezione di Forlì il comandante ha letto i messaggi del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica, procedendo, poi, alla consegna al personale Militare, delle Croci di anzianità di servizio, al personale civile delle medaglie per gli anni di fedeltà al lavoro ed alla lettura di un Encomio Semplice tributato al maggiore Ornella Cocchi – Capo Ufficio Comando del 2° G.M.A. – dal Comandante Operativo di Vertice Interforze Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo durante l’impiego nell’ Operazione “Irini” Einavfor Med sotto egida del Comando Europeo.

Il comandante, in linea con quanto altamente comunicato dai vertici dell’Aeronautica Militare, ha sottolineato come "i valori e le tradizioni siano elementi immutevoli e costanti della Forza Armata, nonostante le evoluzioni tecnologiche e le nuove sfide. Essi ci consentono di mantenere viva la storia e la memoria dei nostri caduti e di quanti in questi anni hanno dato lustro all’Aeronautica Militare. Orgogliosi e consapevoli di appartenere ad una forza armata moderna, operativa e proiettata verso il futuro fatta di uomini e donne che con il loro contributo quotidiano rendono l’Arma Azzurra sempre più integrata ed utile al Paese “in volo verso il futuro”.