L'Aeronautica Militare festeggia la patrona dell'aviatore: a San Mercuriale la celebrazione della Madonna di Loreto

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì celebrerà lunedì 11 dicembre la Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti alla presenza di tutto il personale militare e civile dell'ente di via Solombrini e delle autorità locali civili e militari. La celebrazione si svolgerà alle 10.30 nella chiesa di San Mercuriale, con la funzione religiosa che sarà officiata dal vescovo Livio Corazza. Durante la cerimonia sarà data lettura della Preghiera dell’Aviatore ed è previsto anche un intervento del comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Giorgio Agostini rivolgerà un saluto ai presenti. Il 2023 è stato un anno particolarmente importante per l'Aeronautica Militare, che ha festeggiato il Centenario. Sono state diverse le iniziative organizzate a Forlì, come l'open day alla base di via Solombrini, la mostra allestita all'Oratorio di San Sebastiano lo scorso maggio e il passaggio delle Mille Miglia nel cortile dell'ente. Nei suoi “primi 100 anni” l'Arma azzurra si è dimostrata un'eccellenza a servizio del Paese, in tutte le sue espressioni e in tutte le sue responsabilità, sempre "In volo verso il futuro", come recita lo slogan che ha accompagnato gli eventi del Centenario.