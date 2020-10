Aeronautica Militare, il colonnello Pietro Spagnoli visita il Secondo Gruppo di Forlì

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha ricevuto mercoledì la visita del colonnello Pietro Spagnoli, capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico. Ad accoglierlo il tenente colonnello Luca Zorzan, comandante dell'ente di via Solombrini e il presidente dei Sottufficiali, Graduati e Truppa, il primo luogotenente Angelo Broccoli. La visita, nel pieno rispetto dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri sul contenimento della pandemia da covid-19, è iniziata con il briefing introduttivo del tenente colonnello Zorzan durante il quale ha illustrato al colonnello Spagnoli "la straordinaria capacità logistica del reparto anche nell’ottica di una continua ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie".

Nell'occasione Zorzan ha sottolineato "il grado di efficienza del Gruppo, orientato al miglioramento dei processi produttivi e al consolidarsi come punto di riferimento per collaborazioni interforze e inter-agenzia". Particolare risalto è stato dato alle "duttili capacità del personale dell’ente in grado di riqualificarsi in una filiera produttiva per la realizzazione di mascherine chirurgiche nell’ambito del Progetto A.Ten.A.. Infatti, grazie alla presenza di un Sistema di Gestione Qualità certificato dall’ufficio Innovazione Manageriale è stato possibile far certificare le mascherine dall’Istituto Superiore di Sanità e, primo Ente pubblico Italiano, registrare il prodotto nella banca dati dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute ottenendo l’autorizzazione ad avere il marchio Ce".

Il Capo del Servizio dei Supporti ha potuto successivamente visitare le officine meccaniche del reparto, dove ha constatato l’efficienza dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla riparazione e alla manutenzione degli automezzi ad alta valenza operativa e dei Gruppi elettrogeni e visitare personalmente i locali dove si svolge la produzione delle mascherine chirurgiche A.Ten.A.. Dopo un incontro con il Cobar e la Rsu locale, la visita è terminata con la firma dell’Albo d’Onore nell’ufficio del comandante del Secondo Gruppo M.A., occasione nella quale il colonnello Spagnoli ha espresso il proprio apprezzamento "per la dedizione con cui il personale militare e civile opera, riuscendo a garantire un costante aumento della produttività con un contestuale risparmio economico per l’amministrazione, evidenziando l’encomiabile impegno profuso nel raggiungere gli obiettivi, nonostante i contingenti limiti imposti dalla pandemia mondiale". "Un vero esempio di eccellenza - ha concluso il Capo del Servizio - è proprio l’importante risultato ottenuto con il Progetto A.Ten.a. che ha dato lustro e risalto alle capacità duali della Forza Armata".