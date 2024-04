Aeronautica Militare, tecnici militari e civili da vari reparti d'Italia per un corso di formazione al Secondo Gruppo

Si è concluso al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli l’ottavo Corso Basico Manutenzione Mezzi e Materiali di Rampa (Ground Station Equipment / Material Handling Equipment - Gse/Mhe). Provenienti da vari enti e reparti dell’Aeronautica Militare, 11 militari e 3 manutentori civili, per due settimane hanno seguito lezioni, teoriche e pratiche, organizzate ed impartite dal personale esperto dell'ente di via Solombrini, secondo un percorso di formazione che permette agli specialisti di raggiungere capacità tecniche per interventi di manutenzione di primo livello di veicoli ad alta valenza operativa di supporto alle operazioni aeroportuali.

I frequentatori, nella fase pratica, hanno anche partecipato ad interventi reali su alcuni mezzi in lavorazione al Secondo Gruppo al fine di rendere ancora più reale l’esperienza formativa nel rispetto delle normative relative all’antinfortunistica. In aderenza alla policy dell’Aeronautica Militare - da sempre attenta alla sicurezza sui luoghi di lavoro - anche in questa occasione ai discenti sono state impartite 8 ore di lezione, durante le quali sono stati trattati tutti gli argomenti afferenti alla materia, con particolare riferimento alle lavorazioni di tali mezzi.

Il percorso formativo degli specialisti della manutenzione non si conclude con questo corso ma proseguirà con il completamento del corso avanzato al quale alcuni di essi saranno chiamati a partecipare. Tale percorso permetterà al personale di acquisire l’esperienza e la conoscenza in modo tale da essere impiegati, quale personale manutentore qualificato, anche in operazioni fuori dai confini nazionali, laddove veicoli MHE / GSE sono fondamentali per le attività logistiche dello strumento aereo.

Il tenente colonnello Marco Poli, comandante interinale del Secondo Gruppo, durante la Cerimonia di chiusura ha sottolineato la necessità dell’Aeronautica Militare di formare il maggior numero di personale tecnico qualificato per continuare ad affrontare le sfidanti operazioni in cui la Forza Armata è chiamata. Il tenente colonnello Poli nel ringraziare i frequentatori per l’impegno profuso ha esteso i ringraziamenti anche al personale del Secondo Gruppo che, come sempre, ha dimostrato una professionalità in materia, sempre più qualificata sottolineando l’unicità della sede di Forlì quale ente manutentore dei veicoli Gse-Mhe per l’Aeronautica Militare.