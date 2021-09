Aeronautica, tra presente e futuro: il sindaco Zattini incontra il futuro comandante del 2° Gruppo

Si avvicina il 30 settembre, giorno dell'avvicendamento al comando del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì. Venerdì mattina il sindaco Gian Luca Zattini ha ricevuto in Municipio il comandante uscente, il tenente colonnello Luca Zorzan, e il pari grado Giorgio Agostini, che dal 30 settembre sarà alla guida dell'ente di via Solombrini, giorno in cui avverra il passaggio di consegne con la cerimonia ufficiale. Dal primo cittadino "il benvenuto in città e gli auguri buon lavoro a nome di tutti i cittadini e dell'amministrazione comunale".