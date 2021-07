Aeronautica, una medaglia celebrativa per la cittadinanza onoraria: omaggio al sindaco Zattini

Il tenente colonnello Luca Zorzan, ha omaggiato il sindaco Gian Luca Zattini di una medaglia celebrativa coniata per suggellare il fortissimo legame tra il Gruppo che ha sede in via Solombrini e la città

Il comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha omaggiato il sindaco Gian Luca Zattini di una medaglia celebrativa coniata per suggellare il fortissimo legame tra il Gruppo che ha sede in via Solombrini e la città. Due aquile, che rappresentano la comunità forlivese e l'Aeronautica militare, campeggiano in una faccia insieme al motto “Semper ubi necesse” e alla data di insediamento del Gruppo in città inseriti in un flusso temporale che disegna il simbolo dell'infinito.

I due becchi delle aquile formano nell'ovale superiore un cuore a significare il profondo legame che unisce la città alla Forza Armata azzurra. Nell'altro lato è riportata la dicitura del recente conferimento della Cittadinanza onoraria al Secondo Gruppo da parte del Consiglio comunale di Forlì. Il progetto e il disegno della medaglia è opera di Massimiliano Murra, primo maresciallo del Secondo Gruppo.

La consegna della medaglia al primo cittadino è avvenuta nell'ambito dell'inaugurazione dell'allestimento della nuova rotonda "Gente dell'aria", in memoria del professor Franco Persiani, avvenuta mercoledì mattina e che ha visto il Secondo Gruppo partecipare al progetto attraverso il magistrale restauro di un radar per il traffico aereo degli anni '70, ora collocato al centro della struttura.