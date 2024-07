"Voli cancellati per Grecia e Sardegna: si attende tanto per quelle ferie e poi la brutta notizia"

Problema di cancellazione di voli a inizio estate. A rilevarlo son alcuni lettori, che lamentano disservizi. Scrive per esempio Emanuele Guerrini: "L'aeroporto di Forlì sta comunicando l'annullamento di tanti voli Forlì per la Grecia. In maniera sistematica, rimborsando il costo del biglietto che non coprirà mai i disagi che ciò arreca, e non coprirà neanche un altro biglietto per la stessa destinazione prenotando ora ammesso che si trovi. Sono stato sempre positivo volando varie volte da Forlì, ma quando ti capita una cosa così, ti fa sentire un oggetto di poco conto, noi facciamo in generale tanti sforzi per organizzare quei 10 giorni all'anno di vacanze". Anche un altro lettori segnala con disappunto in questo caso la cancellazione di voli per la Sardegna.