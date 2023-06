Aeroporto, fioccano le segnalazioni di cancellazioni e ritardi di voli: "Ci rispondono che non sono casi isolati"

Problemi con i voli di Aeroitalia. Diverse sono le segnalazioni di passeggeri forlivesi che si sono trovati in mezzo a disservizi all'aeroporto “Luigi Ridolfi”. Le proteste riguardano ritardi, cancellazione di voli e cattiva gestione dei viaggiatori che si trovano in mezzo al disagio, con più episodi che si sono verificati alla fine di maggio.

“Risulterebbe da testimonianze di addetti del settore che tali disservizi non sarebbero casi isolati”, spiega un viaggiatore. “Ieri e oggi (la segnalazione si riferisce al 26-27 maggio, ndr) Aeroitalia ha cancellato molti i voli da e per Forlì, ma sarebbe stato così anche nelle settimane precedenti. L'estate è alle porte e si rischia di rovinare seriamente le vacanze di coloro che hanno deciso di volare da Forli, nonché di affossare la reputazione del nostro aeroporto”, riporta un altro viaggiatore anch'egli rimasto coinvolto nei disservizi. Analoga protesta in una terza segnalazione concomitante alle altre.

Scrive un forlivese: “Il volo per Catania XZ960 del 26 maggio scorso gestito da Aeroitalia previsto alle ore 13.30 (che già aveva subito uno spostamento in quanto programmato alle 18.30) sarebbe stato bloccato per guasto tecnico all’ultimo momento. I passeggeri sono stati tenuti per 6 ore in aeroporto senza informazioni fino alla comunicazione che il volo era stato annullato. Il volo serale per Napoli gestito dalla stessa compagnia che doveva essere effettuato col medesimo aereo (di ritorno da Catania) non è di conseguenza potuto partire senza che i passeggeri ne fossero stati informati”.

Continua la segnalazione: “Ai viaggiatori in partenza per Catania è stato proposto per il mattino seguente il volo Bologna-Comiso (e dunque cambio di tragitto in partenza e in arrivo) con trasporto all’aeroporto bolognese in pullman. Giunti di buon mattino all’aeroporto di Forlì, i passeggeri non hanno trovato il pullman e solo per la solerzia di una addetta dell’aeroporto Ridolfi (e non della compagnia Aeroitalia) sono stati avviati allo scalo bolognese con taxi sostitutivi”.

Ma il calvario non si è esaurito qui, in quanto “il volo Catania Forlì previsto il lunedì 29 maggio è stato infine annullato e spostato al giorno seguente. Al di là dell’inconveniente tecnico che certamente può capitare, ciò che colpisce è la scarsa professionalità e l’incostante presenza della compagnia aerea nel prendersi cura dei viaggiatori, esponendoli a situazioni di disagio e a cambi di orario, di data e di destinazione che possono procurare gravi inconvenienti e non qualificano positivamente né il vettore né l’aeroporto in cui il medesimo opera. Per la qualità e il rilancio dell’aeroporto di Forlì, è indispensabile che a tali disservizi sia posto rimedio”.

Abbiamo chiesto alla società di gestione FA quanto sia esteso il fenomeno della cancellazione dei voli e dei ritardi. La società risponde così alle segnalazioni dei viaggiatori: “Le segnalazioni di queste ultime settimane sono già al vaglio di F.A. S.r.l. con l’obiettivo di mitigare l’impatto di possibili ritardi e cancellazioni dei voli da e per Forlì, operati, va ricordato, nell’ambito di un network di destinazioni molto ampio e diversificato”.

Riprende la stessa replica ai viaggiatori: “Go To Fly, il nuovo marchio del marketing carrier controllato da F.A., è costantemente all’opera per fornire a ogni passeggero, in tempo reale, tutte le informazioni utili mediante un’assistenza puntuale ed efficace. I rapporti in essere con il vettore operante i collegamenti proposti dalla Summer 2023 dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”, sono pertanto orientati a una fattiva e reciproca collaborazione: e ciò allo scopo di rassicurare i passeggeri sulla certezza del servizio in previsione di una stagione estiva ricca di opportunità e piuttosto significativa sotto il profilo dei numeri”.