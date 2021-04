Aeroporto, dopo la Pasqua sospesi i voli: si riparte ai primi di maggio. Ma nel week-end arrivano i team di F1

Dopo i voli inaugurali che si sono tenuti a fine marzo (il Forlì-Catania del 30 marzo di Ego Airways e il Forlì-Palermo del 31 marzo di Lumiwings) e alcuni voli sulle stesse due tratte che si sono replicate nei giorni seguenti durante il periodo Pasquale, torna a cessare il traffico aereo allo scalo di Forlì. La situazione della pandemia, le restrizioni della zona rossa che si sono attenuate solo da lunedì scorso e la difficile situazione del traffico aereo, ha portato infatti a sospendere i voli da e per Forlì praticamente fino all'inizio di maggio per Lumiwings e fine maggio per Ego Airways.

E' stata la stessa Ego ad annunciare che quello del 12 aprile era l'ultimo dei voli Forlì-Catania fino al 28 maggio: “Ego Airways conclude i suoi voli con passeggeri per 6 settimane, con la ripresa a pieni ritmi il 28 maggio”. Il primo volo Forlì-Catania quindi si può prenotare dal 28 maggio, la tratta da quella data è indicata con 4 voli settimanali (domenica, lunedì, mercoledì e venerdì) per il mese di giugno, con maggiore frequenza nella seconda metà di giugno e in estate. Altre mete sono tutte indicate in partenza dal 4 all'8 giugno (Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Comiso, Cagliari, Olbia, Mikonos e Ibiza). Air Dolomiti ha slittato i collegamenti con Monaco di Baviera dal 3 maggio al 2 giugno.

Anche Lumiwings ha sospeso la vendita del Forlì-Palermo e Forlì-Trapani. Per Palermo la prima data utile è il 30 aprile, poi sono previsti per tutto maggio tre voli alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), intensificato a un volo al giorno a partire da giugno. Per Trapani, invece si parte dal 2 maggio per due voli la settimana (giovedì e domenica). A giugno sono messe in vendita le altre destinazioni (uno o due voli settimanali): per Lodz e Katowice in Polonia, Craiova e Arad in Romania, Odessa in Ucraina, Praga in Repubblica Ceca, Cefalonia, Corfù, Santorini, Rodi ed Heraklion in Grecia.

L'aeroporto tuttavia sarà frequentato da voli, anche se non passeggeri, nel weekend. Con il ritorno della Formula 1 a Imola, con il gran premio dell'Emilia-Romagna, come è tradizione per lo scalo forlivese, alcune scuderie si sono avvalse del Ridolfi per i loro spostamenti.