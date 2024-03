Esercitazione in aeroporto: bomba sotto un sedile dell'aereo, ordigno rimosso e terrorista arrestato

La Polizia di Stato nella giornata di giovedi ha coordinato un’esercitazione antiterrorismo presso l’aeroporto Ridolfi di Forlì. Tali sessioni operative rientrano in un programma periodico di addestramento e hanno partecipato gli enti che operano, a vario titolo, in aeroporto (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Stradale, Agenzia delle Dogane, Gestore Aeroportuale, ENAV, 118). Per la Polizia di Stato sono stati allertati i Reparti Speciali e, in particolare Squadre Uopi (Unità Operative Pronto Intervento), che adottano tecniche e procedure di intervento anti terrorismo, Squadre Artificieri ed Unità Cinofile per ricerca esplosivi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con le proprie unità specializzate in particolare Nbcr. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico da cui dipende l’ufficio di Polizia di Frontiera interno allo scalo ha coordinato le varie forze in campo. L’esercitazione ha riguardato un allarme per segnalazione di un ordigno nascosto fra i bagagli a bordo di un aeromobile in partenza dallo scalo forlivese.

Intorno alle ore 11, a seguito di segnalazione anonima, è stata avviata l’esercitazione con l’attivazione delle procedure previste per il caso in questione. E’ stata disposta l'immediata chiusura dell'aeroporto, con l'evacuazione dell'intero scalo e, di seguito, è stato allertato il personale interessato al dispositivo. I Reparti Speciali, giunti sul posto, hanno evacuato l’aeromobile lasciando poi l’intervento alle unità cinofile che hanno provveduto alla bonifica del velivolo; il cane antiesplosivo, di razza labrador, con il suo fine olfatto ha segnalato un bagaglio sotto un sedile, con all’interno dell’esplosivo e, quindi, sono entrati in azione gli artificieri che hanno messo in sicurezza l’ordigno facendolo poi brillare in area idonea. Ovviamente il tutto in modo simulato.

Nel frattempo i Reparti Speciali hanno individuato ed arrestato, fra i passeggeri, il terrorista che aveva portato a bordo l’ordigno. L’esercitazione ha permesso di testare tempi e modalità di intervento in caso di allarme, evidenziando un ottimo coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.